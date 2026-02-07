Trabajadores despedidos de la textil Alal protestan en la entrada a los corsos de Goya

El ingreso de las comparsas al Corsódromo de Goya, ubicado en el Predio Costa Surubí y epicentro de los Carnavales Goyanos 2026, estuvo marcado por una protesta de trabajadores despedidos de la textil Alal. La manifestación se desarrolló este sábado por la noche en uno de los horarios de mayor concurrencia de público, con el objetivo de visibilizar el conflicto laboral que atraviesan más de 260 familias correntinas.

Los ex empleados reclamaron por el cierre de la empresa Emilio Alal Safici, que el pasado 26 de enero confirmó el cese total de sus plantas de hilados y telas en la ciudad. En las últimas semanas, los trabajadores comenzaron a recibir los telegramas de despido, lo que significó el final de una pyme con más de 100 años de historia en el sector textil.

El relato de los trabajadores

Uno de los trabajadores despedidos explicó a El Litoral que: “La carta documento decía que la empresa cerraba por causas mayores, problemas financieros y una deuda con la energía. Ese era el motivo del cierre y de los despidos sin previo aviso, sin nada”.

Según relataron, la empresa ofreció pagar solo el 50% de la indemnización, amparándose en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.

“Por lo tanto ofrecían el 50% de la indemnización, refiriéndose al artículo 247. Pero ellos no pueden regirse sobre el 247 porque no hicieron un proceso de crisis ni se declararon en quiebra”, detalló el trabajador, quien además cuestionó la legalidad de la medida.

Por lo que, denunció que los plazos legales ya se vencieron sin que haya habido ningún pago: “El viernes pasado terminó el tiempo legal para pagar, son cuatro días hábiles después del despido, y no pagaron nada”.

“El próximo miércoles nos vamos a reunir y ver que pasa, pero no nos vamos a quedar sin hacer nada”, cerró.

Desde la empresa, en tanto, también habían anunciado que el cierre se debió a la apertura indiscriminada de importaciones provenientes de Asia —que incluyen hilados, telas y fardos de ropa usada—, sumada al atraso cambiario y a los altos costos energéticos, factores que, según indicaron, hicieron imposible sostener la competencia de la producción nacional. Mientras tanto, los trabajadores anticiparon que continuarán con las medidas de protesta para exigir una respuesta concreta.