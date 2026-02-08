Choque y muerte en Corrientes, tras el impacto una motocicleta se incendió

Un hombre que iba a bordo de una motocicleta murió el sábado en la capital correntina tras impactar contra un automóvil estacionado. Además, tras el impacto el rodado de menor porte se prendió fuego.

En la tarde del sábado se registró el hecho en inmediaciones de avenida Independencia y calle Medrano. Según trascendió, un hombre de apellido Fleitas era quien manejaba una motocicleta marca Honda, modelo CBR de 1.000 cc.

Aún se investigan las circunstancias en que Fleitas impactó contra un automóvil estacionado para luego derrapar. A consecuencia del deslizamiento sobre la cinta asfáltica la motocicleta se prendió fuego tras el choque.

Por otro lado, la velocidad a la que circulaba el motociclista aumentó la fuerza del impacto tras el choque, resultando con lesiones de gravedad.

El personal policial informó al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Corrientes sobre el incendio del rodado, quienes acudieron para controlar las llamas. En tanto que Fleitas fue trasladado al servicio de urgencias del Hospital Escuela, donde horas más tarde se informó de su muerte.

En el lugar de los hechos, los efectivos realizaron las diligencias del caso, mientras los peritajes determinarán las circunstancias de este trágico hecho.

Con información de Radio Sudamericana.