Preocupación en Corrientes por pintadas antisemitas en una placa que pide por los secuestrados por Hamas

Una pintada con la leyenda "usurpadores" apareció sobre la placa conmemorativa instalada en la Costanera de la ciudad de Corrientes, la cual reclama por la liberación de los rehenes secuestrados por la organización palestina Hamás en Israel. Este acto generó preocupación en la sociedad correntina y un fuerte rechazo por parte de la comunidad judía.

La placa, que contiene la inscripción “Devuélvanlos a Casa Ya”, fue colocada en la Costanera como un símbolo de solidaridad con las víctimas y sus familias, y para mantener visible el pedido por su liberación.

La aparición del mensaje "usurpadores" fue calificada por la comunidad judía local como una "manifestación de judeofobia", entendiendo el mensaje como un ataque directo a la identidad y existencia del pueblo judío.

Las autoridades y organizaciones de la sociedad civil condenaron el acto de vandalismo en un lugar destinado a la memoria y el pedido humanitario.