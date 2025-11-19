¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Teresa Parodi Goya Diácono
Teresa Parodi Goya Diácono
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES Y RIACHUELO

Realizaron controles en aguas del Río Paraná en prevención de cuatrerismo

En embarcaciones y por la costa "peinaron" unos 10 kilómetros

Por El Litoral

Miércoles, 19 de noviembre de 2025 a las 19:03

Efectivos de la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica - Capital realizaron un operativo fluvial preventivo de delitos de abigeato en zonas de difícil acceso del río Paraná. El objetivo fue reforzar el control y prevenir ilícitos rurales, como el abigeato y la pesca furtiva, según detallaron desde la fuerza.


Durante el operativo, que se llevó a cabo a bordo de la lancha policial L07, se recorrieron unos 10 kilómetros de sectores costeros que abarcaron el Establecimiento Nueva Valencia, Establecimiento INTA, la Reserva Natural Municipal Santa Catalina, La Tosquera y el Barrio Río Paraná, entre otros. 


Además, se realizaron patrullajes visuales, toma de coordenadas y vigilancia de pasos no habilitados.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD