Realizaron controles en aguas del Río Paraná en prevención de cuatrerismo

Efectivos de la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica - Capital realizaron un operativo fluvial preventivo de delitos de abigeato en zonas de difícil acceso del río Paraná. El objetivo fue reforzar el control y prevenir ilícitos rurales, como el abigeato y la pesca furtiva, según detallaron desde la fuerza.

Durante el operativo, que se llevó a cabo a bordo de la lancha policial L07, se recorrieron unos 10 kilómetros de sectores costeros que abarcaron el Establecimiento Nueva Valencia, Establecimiento INTA, la Reserva Natural Municipal Santa Catalina, La Tosquera y el Barrio Río Paraná, entre otros.

Además, se realizaron patrullajes visuales, toma de coordenadas y vigilancia de pasos no habilitados.