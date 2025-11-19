Juan Pablo Valdés no descartó un bono navideño, pero advirtió: “Será un año complejo”

El gobernador electo de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se refirió a las prioridades de su gestión, el futuro organigrama provincial y el complejo panorama económico que afrontará la provincia a partir de 2026.

Valdés afirmó que, a menos de un mes de asumir, se encuentra en una etapa de análisis profundo de la gestión: "Estamos trabajando, avanzando, conociendo, viendo, mirando, aprendiendo todos los días, hablando con los diferentes ministros que están”.

Ajuste y eficiencia en el gabinete

Una de las principales novedades que podría traer la nueva gestión es la modificación de la Ley de Ministerios para unificar y reducir carteras provinciales.

Consultado sobre esta posibilidad, el mandatario electo señaló que "es probable, estamos mirando, hoy lo estamos analizando". El objetivo, según Valdés, es alcanzar la máxima eficiencia:

"Entendiendo que tenemos que ser eficientes, el gasto tiene que ser más eficiente, tenemos que cuidar los recursos, estamos buscando finalmente las líneas de las funciones que tiene cada área, cada ministerio, y en algunos lugares sí hay algunas funciones que son repetidas y eso podría llevar alguna modificación si no lo acomodamos”, detalló.

En cuanto al posible pago de un bono navideño, una medida esperada por los empleados públicos, Valdés, al igual que el ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, no lo descartó, pero se mostró prudente: “Ya lo veremos”, se limitó a decir, supeditando la decisión al análisis de los números.

Escenario económico 2026: “Un año Complejo”

Valdés detalló el escenario que se presentará en 2026, marcado por la caída de la recaudación nacional, lo que afecta directamente a los recursos provinciales vía coparticipación.

“Veo un año donde vamos a tener que ser más eficientes en el gasto y vamos a tener que cuidar mucho más el recurso. Será un año complejo”, advirtió en declaraciones a la prensa.

El gobernador electo enfatizó que el foco estará en la administración correcta de los fondos: “Antes quizás había más dinero y hoy hay menos, y tener que encastrar un presupuesto y un funcionamiento dentro de eso, obviamente que siempre lleva retoques”.

Tassano y obra pública: prioridades

Sobre la composición del Poder Legislativo, Valdés confirmó una reunión con el intendente saliente de la Capital, Eduardo Tassano, a quien calificó como "una pieza fundamental dentro del equipo legislativo". Sin embargo, sobre la posibilidad de que Tassano sea el próximo presidente de la Cámara de Diputados, Valdés dijo que será una definición del propio Poder Legislativo y que no es un tema charlado aún.

Finalmente, el mandatario electo aseguró que la obra pública continuará siendo una prioridad de su gestión: “Nosotros no vamos a abandonar nuestro programa de obras públicas, le vamos a dar prioridad, y vamos sobre todo a trabajar en terminar, primero las que tenemos, y empezar a darle un nuevo orden de prioridad y un nuevo centro de distribuciones a las nuevas obras públicas futuras”.