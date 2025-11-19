¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Intento de robo Dpec Corrientes
Ruta 14

Secuestran neumáticos ilegales por $28,7 millones en Corrientes

La mercadería incautada, valuada en casi $28,7 millones, quedó a disposición de Arca.

Por El Litoral

Miércoles, 19 de noviembre de 2025 a las 15:33

Gendarmería Nacional informó este miércoles que secuestraron 287 neumáticos de origen extranjero que eran transportados de manera ilegal en encomiendas interceptadas sobre la Ruta Nacional Nº 14, en la provincia de Corrientes.

El hallazgo se dio por una medida judicial que dispuso la apertura de 39 bultos, donde los uniformados encontraron cubiertas de distintos rodados y medidas con un valor que asciende a 28.700.000 pesos,

Según informó la fuerza, el material no contaba con la documentación aduanera correspondiente, configurando una infracción al Código Aduanero.

Tras conocerse los resultados de la inspección, el Juzgado Federal ordenó el secuestro inmediato de la mercadería, que quedó a disposición de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Las actuaciones continúan para determinar el origen del envío y las responsabilidades vinculadas al traslado de las encomiendas.

 

