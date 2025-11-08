Oktober Fest del Litoral 2025: la propuesta este fin de semana en Corrientes

Con más de 100 canillas de cerveza artesanal, el parque Mitre es escenario de una nueva edición del Oktober Fest del Litoral. El encuentro comenzó el viernes y continuará este sábado, de 21 a 3, sobre la calle Pilú Gómez, con propuestas gastronómicas y espectáculos en vivo.

A pesar de los pronósticos climáticos, numerosos vecinos y turistas se acercaron ayer a compartir la primera noche del festival, que reúne a productores locales y regionales en torno a la cerveza artesanal, un sector en crecimiento en la provincia.

El secretario de Turismo y Deporte municipal, Juan Esteban Braillard Poccard, destacó la evolución del evento, que comenzó hace ocho años “con un puñado de emprendedores en una terraza de la costanera” y hoy reúne a más de 40 cerveceros afiliados a la Cámara de Cerveceros de Corrientes. En esta edición, participan 22 emprendimientos cerveceros y 15 gastronómicos locales.

“Estos espacios generan trabajo genuino y fortalecen la relación entre el sector público y privado. Posicionan a Corrientes como una de las sedes más importantes de la región en materia de cerveza artesanal”, señaló el funcionario.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Cerveceros de Corrientes, Martín Morel, valoró el acompañamiento del público. “Venimos creciendo año a año gracias al apoyo y a la posibilidad de contar con un espacio donde mostrar nuestros productos”, afirmó.

La jornada de este sábado incluirá presentaciones de DJ Walter, la comunidad alemana con su banda tradicional, el pinchado de barril, la banda de rock Quantum Quark y DJ Armani.