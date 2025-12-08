Instalaron árboles gigantes y un pesebre autóctono en Corrientes: dónde están ubicados

La Municipalidad de Corrientes dio inicio a las celebraciones navideñas y a las fechas representativas de diciembre con la instalación de decoración especial en puntos estratégicos de la ciudad. Vecinos y turistas ya pueden disfrutar de árboles gigantes, un pesebre autóctono y el popular "Árbol de los deseos".

Nuevos puntos de concentración navideña

Este año, el municipio renovó la ambientación festiva en tres escenarios principales:

Rotonda costanera sur: se instaló uno de los dos árboles navideños gigantes , complementado con iluminación especial.

Plaza del Mercosur: la plaza, recientemente renovada y considerada uno de los accesos principales a la ciudad, alberga el segundo árbol gigante .

Anfiteatro José Hernández: este corredor tradicional vuelve a ser uno de los escenarios principales de las celebraciones.

El Árbol de los Deseos y el Pesebre autóctono

En el anfiteatro José Hernández se montó nuevamente el pesebre realizado por el artista local Horacio Gómez. Sus esculturas fueron reacondicionadas en el obrador municipal para su puesta en escena.

En el mismo espacio, y por segundo año consecutivo, se instaló el Árbol de los deseos. Se trata de una propuesta interactiva donde los visitantes pueden dejar sus deseos para el 2026 escritos en maderitas. La municipalidad informó que estos deseos serán incinerados en una misa especial que se realizará después del 8 de enero.