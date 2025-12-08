Corrientes registró un 55% de ocupación hotelera impulsada por la fe y la naturaleza

La provincia de Corrientes tuvo un desempeño positivo durante el último fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción, con una ocupación hotelera que alcanzó el 55%, según el informe reciente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). El informe destacó la "fuerza de sus tradiciones, la naturaleza profunda y una agenda cultural que sigue renovándose" como motores del movimiento.

La provincia inició el feriado con un promedio de reservas del 55%, que se incrementó gracias al turismo de último momento.

Los motores del arribo turístico

El movimiento turístico en Corrientes estuvo marcado por tres grandes pilares:

Turismo religioso: la peregrinación a Itatí se consolidó como uno de los centros de fe más convocantes del NEA. Naturaleza y conservación: las experiencias de avistaje de fauna en los Esteros del Iberá mantuvieron al humedal entre los destinos preferidos a nivel nacional. Deportes y urbano: la Capital sumó atractivo con la apertura del nuevo complejo Unidad Corrientes, un megaproyecto gastronómico y cultural que transformó la antigua cárcel. En Yapeyú, la competencia de MTB Vuelta a la Cruz atrajo a ciclistas de múltiples categorías.

El complejo Unidad Corrientes fue destacado por Came como un nuevo polo turístico, combinando historia y modernidad con seis locales gastronómicos, el Mercado de Sabores, dos museos y un centro comercial con 42 locales.

Contexto nacional y gasto promedio

A nivel nacional, la Came señaló que se movilizaron 1.377.810 turistas, lo que significó un aumento del 43,5% respecto al feriado de 2023.

A pesar de la mayor movilidad, la estadía promedio fue de dos noches (menor a los 2,6 días de 2023), reflejando que los turistas priorizaron escapadas más cortas y cercanas debido al menor poder adquisitivo.

El gasto total de los turistas fue de $ 249.370 millones, un aumento del 20,1% real frente al año anterior. Corrientes fue incluida en la lista de ciudades que se destacaron por su atractivo religioso, junto a Salta y San Miguel de Tucumán.