FIN DE SEMANA LARGO

Corrientes registró un 55% de ocupación hotelera impulsada por la fe y la naturaleza

La Came informó que la provincia alcanzó un 55% de reservas durante el feriado por la Inmaculada Concepción, cifra que aumentó con el turismo de último momento. El turismo religioso, la pesca deportiva y el Iberá fueron los principales atractivos. Qué nuevo espacio en Capital sumó atractivo al balance.

Por El Litoral

Lunes, 08 de diciembre de 2025 a las 16:25

La provincia de Corrientes tuvo un desempeño positivo durante el último fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción, con una ocupación hotelera que alcanzó el 55%, según el informe reciente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). El informe destacó la "fuerza de sus tradiciones, la naturaleza profunda y una agenda cultural que sigue renovándose" como motores del movimiento.

La provincia inició el feriado con un promedio de reservas del 55%, que se incrementó gracias al turismo de último momento.

Los motores del arribo turístico

El movimiento turístico en Corrientes estuvo marcado por tres grandes pilares:

  1. Turismo religioso: la peregrinación a Itatí se consolidó como uno de los centros de fe más convocantes del NEA.

  2. Naturaleza y conservación: las experiencias de avistaje de fauna en los Esteros del Iberá mantuvieron al humedal entre los destinos preferidos a nivel nacional.

  3. Deportes y urbano: la Capital sumó atractivo con la apertura del nuevo complejo Unidad Corrientes, un megaproyecto gastronómico y cultural que transformó la antigua cárcel. En Yapeyú, la competencia de MTB Vuelta a la Cruz atrajo a ciclistas de múltiples categorías.

El complejo Unidad Corrientes fue destacado por Came como un nuevo polo turístico, combinando historia y modernidad con seis locales gastronómicos, el Mercado de Sabores, dos museos y un centro comercial con 42 locales.

Contexto nacional y gasto promedio

A nivel nacional, la Came señaló que se movilizaron 1.377.810 turistas, lo que significó un aumento del 43,5% respecto al feriado de 2023.

A pesar de la mayor movilidad, la estadía promedio fue de dos noches (menor a los 2,6 días de 2023), reflejando que los turistas priorizaron escapadas más cortas y cercanas debido al menor poder adquisitivo.

El gasto total de los turistas fue de $ 249.370 millones, un aumento del 20,1% real frente al año anterior. Corrientes fue incluida en la lista de ciudades que se destacaron por su atractivo religioso, junto a Salta y San Miguel de Tucumán.

