Boca Juniors mueve el tablero: qué jugadores se irán del plantel

Boca ya empieza a mover el tablero y varios nombres importantes dejarán el club a fin de año. Uno de los confirmados es Cristian Lema, que a sus 35 años se despedirá cuando termine su contrato.

Lo mismo pasará con Frank Fabra, que después de diez temporadas en el Xeneize no renovará su vínculo. El colombiano casi no tuvo participación este año (apenas cuatro partidos) y se va con nueve títulos locales en su recorrido por el club.

Los jugadores de Boca que se irían del club

Otro que también tiene salida asegurada es Ignacio Miramón. El volante, a préstamo desde el Lille de Francia, no seguirá porque el Xeneize no hará uso de la opción de compra. Jugó poco: apenas tres encuentros en todo 2025, uno como titular y dos entrando desde el banco.

La situación de Javier García todavía es una incógnita. El arquero, que cumplirá 39 años en enero, finaliza su contrato y todavía no hay definición sobre su futuro.

Algo similar ocurre con los laterales Luis Advíncula y Lucas Blondel, que podrían buscar nuevos destinos si no entran en los planes del próximo entrenador. El peruano tiene vínculo hasta 2026, mientras que Blondel tiene contrato hasta 2027.

Los casos de Nicolás Figal, Agustín Martegani y Lucas Janson también están en evaluación: la falta de protagonismo podría abrirles la puerta de salida dependiendo de la decisión del nuevo cuerpo técnico.

Que pasará con el futuro del “Changuito” Zeballos y Edinson Cavani

El club deberá definir la renovación de Exequiel “Changuito” Zeballos. Su contrato vence en diciembre de 2026 y cuyas charlas quedarían para el año próximo.

Por último, la situación de Edinson Cavani es un capítulo aparte. El uruguayo tiene contrato hasta fines de 2026, con opción de rescindir ahora el 31 de diciembre. Su continuidad dependerá de su voluntad: quiere revancha en la Copa Libertadores.

