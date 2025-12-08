Robinson logró el título en el fútbol femenino capitalino

El torneo de Primera División Femenina 2025 de la Liga Correntina de Fútbol (LCF) concluyó con la consagración de Robinson.

En un partido pendiente de la fecha 18, el equipo “colchonero” derrotó a Mburucuyá 4 a 0 para terminar en lo más alto de la tabla.

Robinson llegó a esta instancia con la necesidad de sumar al menos un punto para coronarse campeón, sin embargo aprovechó que el rival se presentó solamente con 9 jugadoras para lograr un abultado triunfo.

En la misma jornada que se disputó en cancha de Lipton, previamente Boca Unidos superó Doctor Montaña 7 a 0 para mantener la ilusión de ser campeón.

Robinson terminó primera en las ubicaciones con 54 puntos, mientras que Boca Unidos quedó con 51.

Las “colchoneras” consiguieron la primera plaza del fútbol capitalino al Torneo Provincial de Clubes 2026. La segunda plaza saldrá de un cuadrangular que disputarán Boca Unidos, San Jorge, Sacachispas y Deportivo Empedrado.