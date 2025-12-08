San Lorenzo se coronó campeón invicto en el Pre Federal

El torneo Pre Federal de básquetbol en la provincia de Corrientes tiene un nuevo campeón. San Lorenzo de Monte Caseros se coronó y lo hizo de manera invicta.

En el cierre del Final Four, en el partido que definía el campeonato, San Lorenzo le ganó Pingüinos 88 a 65 con 21 de Héctor Martirena.

El equipo de Javier Skiarski hizo valer la localía para alcanzar el primer puesto en el certamen provincial que organizó la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes.

Después de ganar de punta a punta la etapa clasificatoria, San Lorenzo organizó el Final Four donde venció a Córdoba 88 a 77, a Atlético Saladas 95 a 76 y a Pingüinos en el juego que cerró el certamen.

El tercer puesto del torneo provincial quedó en poder de Atlético Saladas que derrotó a Córdoba 80 a 68 con 22 puntos de Fabricio Pizzola.

Los cuatro equipos ganaron el derecho deportivo a jugar la Liga Federal 2026, ahora se espera que definan si serán parte del certamen que organiza la Confederación Argentina de Básquetbol.