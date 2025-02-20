Obras en zona portuaria de Corrientes: derribaron uno de los muros y vallaron el frente

Con media sombra y vallas la zona portuaria de Corrientes quedó cubierta por el inicio de obras en la noche del miércoles. La cerca cubre al menos 40 metros del espacio ubicado por Avenida Costanera General San Martín. Según pudo saber El Litoral, los trabajos comenzaron en las veredas con trabajos de suelo y además uno de los muros fue derribado. Las tareas son llevadas adelante por la provincia.

Estas obras forman parte de la ampliación de la zona primaria aduanera del puerto de Corrientes a cargo del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. El espacio que da a la avenida quedó cubierto por una media sombra negra y se puede observar la remoción de suelo en las veredas que se encuentran prohibidas al paso de los peatones.

El frente del puerto quedó vallado en dos sectores, el primero en la habitual entrada de vehículos en la zona de aduana (frente a Arca) y el segundo frente a la plazoleta Almirante Brown donde hasta el momento se encontraba cerrado por un muro. Este último espacio había sido remodelado hace menos de un año por el Municipio, donde se colocaron nuevos bancos y suelos podotáctiles.

El Litoral consultó con fuentes oficiales pero no obtuvo respuesta. En el lugar no se encuentran carteles que indiquen el plazo de las obras.

Lo cierto es que estos trabajos están incluidos en el paquete anunciado por la provincia para la ampliación de la zona primaria aduanera del puerto de Corrientes para fortalecer la infraestructura logística y mejorar la eficiencia de la salida de la producción correntina al exterior.

Estos trabajos permitirán una mayor capacidad operativa en el manejo de mercaderías bajo control aduanero, optimizando los tiempos de despacho. Anteriormente se instaló la red de agua potable para embarcaciones, 14 tomas de energía eléctrica para buques.

(VT)

