Continúan las negociaciones y peligra un nuevo paro de colectivos en Corrientes

El conflicto salarial de los choferes nucleados bajo la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Corrientes y las empresas que prestan servicio en la ciudad de Corrientes sigue su paso y este miércoles está pactada una reunión clave que podría definir la continuidad del transporte urbano. En caso de que no se llegue a un acuerdo podría haber una medida de fuerza la semana que viene.

El representante de la UTA Corrientes, José Luis Sabao, en diálogo con El Litoral, señaló: “Mañana (miércoles) tenemos una reunión, el horario aún no lo sabemos, pero de no haber acuerdo vamos al paro”.

Consultado sobre la fecha en la que está prevista la medida de fuerza, Sabao adelantó a este medio: “La medida sería después del cuarto día hábil. Esto quiere decir, el día del cobro”.

Esto se da luego de que el fin de semana pasado se había programado una asamblea para el sábado y el corte del servicio a partir del domingo por parte de la UTA como parte del reclamo salarial. Pero esta medida fue suspendida luego llegara a un principio de acuerdo con las empresas prestatarias.

La decisión se tomó tras una reunión entre el gremio y los directivos, donde las partes acordaron un compromiso de pago de las diferencias salariales reclamadas por los trabajadores.

En un comunicado oficial por parte de la junta directiva de la UTA emitido el viernes a última hora, las empresas se comprometieron a abonar una suma de $100.000 a cuenta de las diferencias salariales exigidas. Esto se volverá a debatir este miércoles para evitar una nueva medida la semana próxima.

