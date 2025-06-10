Corrientes: se instalaron cerca de 400 garitas en el centro y barrios

A lo largo de la ciudad se instalan nuevos refugios para usuarios del transporte público en el marco del programa “Paradas Seguras”, impulsado por el Municipio de Corrientes, en los últimos 4 años se colocaron cerca de 400 garitas. En estas últimas semanas avanzaron con la instalación por calle Yrigoyen en el macrocentro.

La iniciativa forma parte de un plan que apunta a mejorar la experiencia de los usuarios de colectivos mediante la construcción de nuevos refugios en las paradas de colectivo.

El Subsecretario de Transporte, Lisandro Rueda explicó a El Litoral: “Es que instalamos en toda la ciudad. Centro y microcentro, avenidas y barrios. Es la gestión que más garitas ha instalado. Aproximadamente cerca de 400”.

En las últimas semanas se instalaron por calle Yrigoyen en pleno macrocentro, se puede observar entre San Lorenzo y Catamarca, por la misma calzada pero en su intersección con Uruguay se instaló otra. Además de la garita instalada en la plaza Libertad con mayor capacidad en la misma zona.

Algunas de las paradas seguras ya establecidas son las ubicadas en El Eucaliptal del barrio San Gerónimo; en el barrio 17 de agosto: Cazadores Correntinos y Milán; al igual que en Cazadores Correntinos y Paul Groussac. También en el barrio Laguna Seca en Cazadores Correntinos y Niño Jesús; en las 1000 Viviendas en Sarmiento y Cosquín; y las intersecciones de Ferré y Vélez Sarsfield; y Rafaela y Paysandú.

