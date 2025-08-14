Expo Joven: 35 instituciones y 8.000 estudiantes conocieron la oferta educativa y laboral

Más de 8.000 jóvenes de 35 instituciones educativas pasaron por la cuarta edición de la Expo Joven, una actividad organizada de manera conjunta por el Gobierno provincial y el Municipio capitalino con el objetivo central de mostrar por qué los adolescentes pueden elegir quedarse en la ciudad de Corrientes para desarrollarse personal y profesionalmente.

Expo Joven: un futuro en Corrientes

Las actividades se desarrollaron durante dos días en el predio del Ex Regimiento N°9, donde se presentó un amplio abanico de ofertas académicas para los alumnos y alumnas del último año del secundario, para evaluar opciones de carreras universitarias y del nivel superior. Las jornadas contaron además con exposición de emprendedurismo, actividades culturales y recreativas.

"Esta Expo tiene un objetivo claro que es mostrarle a los jóvenes las oportunidades que hay para seguir eligiendo Corrientes como una ciudad para desarrollarse, crecer, aprender, emprender, trabajar y disfrutar de la ciudad, y la verdad que el objetivo está más que cumplido", explicó la subsecretaria de Modernización, María Cruz Silvero.

La funcionaria detalló que durante los dos días pasaron "más de 8.000 jóvenes de aproximadamente 35 instituciones educativas, tanto de capital como del interior de la provincia, que pudieron acercarse al predio del Ex Regimiento".

Silvero señaló que fue "una convocatoria muy impactante porque superó los números de años anteriores y nos permitió poder contarles y mostrarles toda la oferta que tiene la ciudad".

Sostuvo además que esta actividad permite que los jóvenes "se lleven el mensaje de que Corrientes es una ciudad de oportunidades, que elegirla nos permite desarrollarnos personal, profesionalmente, crecer y seguir así construyendo un futuro juntos".

Ejes de la Expo Joven

En cuanto a los ejes que se llevaron adelante en la Expo, Cruz Silvero explicó que en "el eje aprender nos estuvo acompañando el Ministerio de Educación junto con la Universidad Nacional del Nordeste, los institutos de formación docente, los institutos también de capacitación y profesionalización, escuelas técnicas, también estuvieron presentes la Cruz Roja, la Universidad de El Salvador, la Cuenca del Plata, todos mostrando lo que es la oferta académica".

"En el eje del trabajo, estuvo presente de la Oficina de Empleo, el programa Ñande Huerta, también varias empresas que nos estuvieron acompañando, que fueron Nissan, Renault, que también estuvieron realizando charlas de orientación vocacional y de primer empleo", agregó.

Por otra parte, la funcionaria indicó que la actividad también permitió que más de 20 emprendedores "estén presentes durante estas dos jornadas, mostrando todos sus productos y servicios, pero también compartieron sus experiencias con los jóvenes".

Descubriendo Oportunidades

Los docentes y alumnos destacaron la oportunidad que les brindó la Expo Joven para descubrir las opciones que tiene la ciudad. El profesor de la Escuela UOCRA, Gerardo Centurión, dijo: "Me gustaron las propuestas educativas y emprendimientos. Me pareció positivo que los alumnos puedan ver otra instancia de aprendizaje".

Por su parte Malena, quien asiste al colegio secundario Manuel Belgrano, resaltó que "la expo es un ambiente lindo para descubrir las diferentes opciones" y agregó que le pareció "interesante la Policía de Corrientes y la salida laboral en las diferentes carreras universitarias".