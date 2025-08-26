Colectivos en Corrientes: por asamblea no habrá transporte en dos franjas horarias

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Corrientes anunció la realización de asambleas extraordinarias y permanentes para este martes en dos franjas horarias.

La medida, que afectará el servicio de las empresas Ersa, San Lorenzo y Miramar, se debe al incumplimiento en el pago de las diferencias salariales correspondientes al viático del mes de junio.

El plazo acordado con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) venció el lunes 25 de agosto.

​Mediante un comunicado, la UTA informó que las asambleas se llevarán a cabo en las cabeceras de las distintas líneas y ramales de las empresas, en dos turnos: de 7 a 9 y de 17 a 19.

La decisión se tomó para "tratar temas gremiales, analizar la situación y determinar las medidas y resoluciones a seguir en caso de que no se efectúe el pago".