Tránsito secuestró autos y motos aparcados en paradas de los colectivos del servicio especial

Luego de la habilitación del servicio de transporte gratuito a la zona de playas, en el ingresó a la playa Arazaty I se desplegó un importante operativo de tránsito que implicó el secuestro de autos y motos, ya que los mismos se encontraban estacionados en el sector de estacionamiento de las unidades.

Si bien en la playa Islas Malvinas I se cuenta con la cartelería vertical que indica el sector para ascenso y descenso de pasajeros de los colectivos, en el balneario Arazaty I dicha señalética no existe y sólo se cuenta con la demarcación del cordón con el color amarillo y de unas líneas que indican la prohibición de estacionamiento, que no era controlaba hacía dos días, en los cuales el servicio no estaba habilitado. Entonces, debido a que varios coches estaban aparcados en el sector no autorizado, se procedió al control y posterior secuestro de los mismos, registrándose incluso casos de alcoholemia positiva.

Por último, se debe tener presente que los colectivos dispuestos por la Municipalidad para el traslado de pasajeros a las playas de la costanera funcionan los fines de semana y feriados de 14 a 16 y de 19 a 21.