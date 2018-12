La Plata: se suicidió un femicida que atacó a su ex en la calle

Todo pasó en cuestión de segundos. Rubén Alberto Romanella (68) estaba parado a las 13 en una esquina en pleno centro comercial de Berisso. En ese momento, su ex mujer Laura Noemí Jara (46), pasó caminando con su actual pareja. El desenlace fue fatal: el hombre disparó contra su ex pareja, la mató, y luego se suicidó.

La víctima era propietaria de un negocio de ropa que ella misma atendía sobre la avenida Montevideo, entre 17 y 18 y, pasado el mediodía del lunes, salió caminando de ahí junto con Germán Luis Lezcano (38) hacia la calle 18, donde estaba esperándola Romanella. “Suponemos que los estaba esperando para emboscarlos”, comentó un jefe policial, que indicó que “el hombre conocía a la perfección los movimientos” de su ex pareja.

Según reconstruyó la Policía con el aporte de testigos, el hombre se acercó a Laura en el momento en que se disponía a subir al Ford Falcon de Lezcano y le disparó una sola vez, directo a la cabeza, sin mediar palabra ni agredir a su acompañante.

Jara no tuvo chances de reaccionar. “Cuando la encontramos todavía tenía la cartera colgada al hombro”, describió una fuente judicial al diario El Día. Inmediatamente el atacante apuntó el revólver a su cabeza y se suicidó, tras varios intentos porque el arma se trabó, según contaron testigos. La bala le perforó el cráneo y falleció en el acto al igual que su víctima.

“Yo escuché un disparo. Cuando giré la cabeza para mirar, hubo otro”, relató un hombre que estaba en la cuadra donde ocurrió el salvaje episodio. El personal del Comando de Patrullas de Berisso se dirigió inmediatamente al lugar y preservó la escena hasta que llegó personal del Same, aunque ambos ya estaban muertos.

La fiscal María Eugenia Di Lorenzo también acudió al lugar junto a un grupo de detectives del gabinete de Homicidios de la DDI La Plata y familiares de los protagonistas del episodio, entre ellos dos de los tres hijos que tenía la pareja que estaba separada hace poco más de un año.