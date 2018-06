Concejo: fuerte debate por la revisión de los pases a planta

En la sesión de ayer se trataron varios temas de relevancia, sin embargo, el que generó mayor debate tuvo que ver con la resolución del intendente Tassano, que considera “lasiva” la ordenanza que autorizó los pases a planta del personal con 3 años de antigüedad. Después de un intenso intercambio, se resolvió aprobar el pedido de informe.

Los concejales de la oposición criticaron nuevamente la falta de información oficial, pese a los reiterados pedidos. Y sin embargo, dieron a conocer datos propios de cantidad de contratados, planta, asesores y estructura del Concejo.

“Los empleados están incómodos, una resolución puede dar por tierra las plantas permanentes”, señaló el edil Justo Estoup (PJ). “El pedido de informes lo que busca es saber qué se está queriendo hacer, con esta acción de lesividad que se plantea a través de una resolución y, de manera errónea, declarando de manera lesiva a una ordenanza, que es ampliamente superior a una resolución”, agregó.

El concejal oficialista Alfredo Vallejos (UCR) salió a aclarar que la resolución 870 surgió para cumplir con un requisito previo a recurrir a la justicia, y destacó que el mismo no representó que los agentes sean suspendidos o pierdan sus fuentes laborales.

“Cuando hablamos de estabilidad se deben cumplir ciertos requisitos”, dijo, nombró la previsión presupuestaria y el concursos para que los pases se den por vía de mérito.

“Caso contrario el Estado se vuelve un aguantadero de la política”, aseguró, además de señalar que “la Municipalidad debe brindar servicios a los vecinos, no está para brindar servicios a los partidos políticos”. Por último, consideró que los agentes que lograron sus pases a plante en los últimos 6 meses de la gestión de Fabián Ríos, “han sido engañados”.

Y también hizo especial énfasis en que “ningún empleado municipal deja de serlo”, y que se estaba actuando con responsabilidad.

El concejal Ataliva Laprovitta remarcó que la intención del pedido de informe no era otro que conocer el “impacto que va a tener” la resolución emanada del Departamento Ejecutivo comunal.