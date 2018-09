“Tengo muchas ganas de volver a jugar”, señaló Robert Battle

Comunicaciones comienza a transitar los últimos días de la pretemporada para su participación en el torneo Súper 20 de la Liga Nacional. El trabajo físico intensivo del cuerpo técnico encabezado por Ariel Rearte va dando paso a las tareas tácticas con pelota en cancha.

El último jugador que se sumó al plantel fue el experimentado pivot estadounidense, Robert Battle, que de a poco va buscando su mejor forma física para ensamblarse al equipo con vista al debut, que será el 24 de septiembre frente a Estudiantes de Concordia.

“Me siento muy bien por estar acá, estoy muy contento y agradecido por la oportunidad. Cada día me encuentro mejor y tengo muchas ganas de volver a jugar”, señaló el extranjero.

Para Battle será la vuelta a la Liga Nacional luego de una importante lesión en el tobillo jugando para Quimsa, y un paso efímero por Chile y Guaros de Lara de Venezuela, donde tuvo escasa participación en la Liga de las Américas de la pasada temporada.

“En la Liga de las Americas casi ni jugué. En Chile, para ser honesto y crítico, en el estado en que estaba, fui un éxito. Allí vi qué necesitaba para volver a la Liga. Es una lástima porque no pudimos salir campeones, pero defendiendo que creo que cumplí muy bien. Después de un año sin jugar en ataque fue duro para mí, ya que podía tomar los tiros que quería, pero no entraba la pelota, y a veces pasa eso”, explicó.

Battle regresó a su país para prepararse a conciencia, hasta que surgió la oferta del equipo mercedeño. “Como profesional soy un jugador que le da mucha importancia a la preparación. En Chile no me sentí fuerte, no estaba en buenas condiciones de dar mi mejor versión, pero de vuelta a casa (mayo, junio y julio) me puse a trabajar para ponerme en forma, jugar más al básquet y trabajar más para que el tobillo esté de la mejor manera”, contó.

“Hoy estoy en buena forma y lo que falta es seguir haciendo básquet. Pero es obvio que la lesión que tuve, me exige seguir fortaleciendo la zona el resto de mi carrera. En Comunicaciones estoy trabajando con Héctor (Alcaráz), kinesiólogo del club y Lucas (Barci) preparador físico, todos los días para estar mejor y preparado y tener más confianza”, contó.

El estadounidense dijo que “no hay cosa que más me guste que tener desafíos, y sobre todo cuando dicen que no lo puedo hacer. Es un poco decepcionante que la gente piense así conociendo mi carrera, sabiendo cómo soy profesionalmente y como jugador, y que piensen que estoy terminado. Pero eso espero poder demostrar que puedo jugar”, subrayó.

En cuanto al conjunto mercedeño, dijo que lo conoce por haber compartido plantel con tres jugadores. A (Facundo) Giorgi en Lanús y (Junior) Cequeira y (Selem) Safar en Boca. Con Novar (Gadson) nos conocemos de Filadelfia, pudimos entrenar juntos este verano. Creo que tenemos un buen equipo, con algunos jóvenes como José (Defelippo) que es un buen jugador, Kyle (Davis) que es joven y puede correr la cancha y atacar al aro”.

Para finalizar, Battle analizó: “Tenemos todas las herramientas, ahora falta trabajar, hacernos más unidos, tener más química. Pienso que va a ser una buena temporada”.