La intendenta de Bella Vista anunció la suspensión de la Fiesta Nacional de la Naranja

La intendente de Bella Vista, Noelia Bazzi, confirmó este martes que se suspendió la Fiesta Nacional de la Naranja y la Diversidad Productiva.

La jefa comunal explicó que el principal motivo es la situación económica nacional, con ajustes y recortes en materia de transferencias y coparticipación que tuvieron un impacto directo en la gestión municipal.

En este sentido, agregó que el panorama nacional, “nos obliga a ser responsables con el uso de los recursos públicos. Tenemos que garantizar los servicios esenciales del municipio en áreas clave como salud, educación e infraestructura".

Bazzi remarcó que se trata de una decisión difícil, pero tomada con responsabilidad. “No fue una decisión tomada a la ligera, sino con gran compromiso y con los mismos valores que nos vienen caracterizando en estos casi cuatro años de gestión".

"Sabemos que esta fiesta celebra a nuestros productores, representa parte de nuestra identidad y es un espacio de encuentro para muchas familias . A todos nos duele tener que suspenderla”, expresó en una conferencia de prensa.