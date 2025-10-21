¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Carnaval de Corrientes Fiesta Nacional de la Naranja San Luis del Palmar
CORRIENTES

La intendenta de Bella Vista anunció la suspensión de la Fiesta Nacional de la Naranja

Ante el complejo panorama económico, la jefa comunal explicó que este año se priorizarán recursos para salud, educación e infraestructura en el municipio.

Por El Litoral

Martes, 21 de octubre de 2025 a las 11:52

La intendente de Bella Vista, Noelia Bazzi, confirmó este martes que se suspendió la Fiesta Nacional de la Naranja y la Diversidad Productiva.

La jefa comunal explicó que el principal motivo es la situación económica nacional, con ajustes y recortes en materia de transferencias y coparticipación que tuvieron un impacto directo en la gestión municipal

En este sentido, agregó que el panorama nacional, “nos obliga a ser responsables con el uso de los recursos públicos. Tenemos que garantizar los servicios esenciales del  municipio en áreas clave como salud, educación e infraestructura".

Bazzi remarcó  que se trata de una decisión difícil, pero tomada con responsabilidad. “No fue una decisión tomada a la ligera, sino con gran compromiso y con los mismos valores que nos vienen caracterizando en estos casi cuatro años de gestión". 

"Sabemos que esta fiesta celebra a nuestros productores, representa parte de nuestra identidad y es un espacio de encuentro para muchas familias . A todos nos duele tener que suspenderla”, expresó en una conferencia de prensa. 

 

