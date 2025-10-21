Arandú Beleza lanzó una propuesta para que turistas desfilen en el Carnaval de Corrientes

La comparsa Arandú Beleza presentó oficialmente una nueva edición de la “Experiencia Arandú”, una propuesta que permite tanto a turistas como a vecinos de Corrientes vivir el carnaval "desde adentro", desfilando como un integrante más de la comparsa "del águila".

La institución correntina lanzó esta nueva edición del "ala de turista" que invita a participar con traje completo, música, color y la adrenalina de desfilar en el Corsódromo Nolo Alías ante miles de espectadores.

“Se trata de la posibilidad que tiene cualquier persona de Corrientes o de cualquier lugar del país de ser comparsero por un día, alquilando uno de los trajes disponibles”, explicó Shirley Serrá, presidenta de Arandú Beleza.

Cupos limitados y alta demanda nacional

La dirigente destacó que la iniciativa, que alcanza su tercera edición, tiene cupos limitados de solo siete lugares por noche. La “Experiencia Arandú” incluye el alquiler de un traje original y la posibilidad de integrarse a la comparsa.

Serrá comentó que la repercusión ha sido "muy buena" y que la propuesta gana más adeptos cada año. "Apenas publicamos las imágenes del traje en Instagram, muchas personas que participaron el año pasado ya se comunicaron para reservar su lugar. También recibimos consultas desde Neuquén, Salta, Tucumán y Jujuy”, detalló la presidenta, entusiasmada por el interés federal.

La promoción de lanzamiento estará vigente hasta el 30 de noviembre. El lugar se reserva abonando el 50% del monto total más un seguro reembolsable al finalizar el desfile (siempre que el traje no tenga desperfectos).

Quienes deseen vivir esta experiencia única pueden comunicarse a través del Instagram oficial de la comparsa (@arandubelezaoficial).

"Es una manera de compartir nuestra pasión con quienes sueñan con ser parte del carnaval", cerró Serrá, enfatizando el deseo de que más personas puedan sentir lo que significa "ser parte de Arandú, aunque sea por una noche”.