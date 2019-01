Martínez Llano: “El PJ comienza a desperezarse de una larga siesta”

“El peronismo comienza a desperezarse de una larga siesta”, aseguró el candidato a presidente del Partido Justicialista y ex legislador nacional y provincial, José Rodolfo Martínez Llano, conductor de “Vamos Compañeros”, al lanzar su campaña electoral rumbo a las internas partidarias del próximo 31 de marzo. Lo hizo en un multitudinario acto que se realizó en la plaza Perón de la ciudad de Corrientes, el domingo, y que tendrá su réplica este fin de semana en el barrio Quintana, y una semana después en San Luis del Palmar.

El dirigente formalizó así su candidatura a presidente del PJ, avalado y acompañado por reconocidos referentes peronistas de toda la provincia. En ese sentido, aclaró que, tal como ocurrió tres décadas atrás, -cuando corrió el riesgo de perder la interna contra Julio Romero- “quien resulte el candidato para la presidencia contará con su aval explícito en caso de no ser él mismo”, evocando la ley de honor del peronismo: “El que pierde acompaña”.

Martínez Llano destacó la adhesión popular, pese a las inclemencias del tiempo y anunció que dos veces por semana, visitará distintos barrios, para instalar en la gente que “el peronismo comienza a desperezarse de una larga siesta”, concepto aplaudido por el público.

“Estamos trabajando para movilizar a los compañeros y no compañeros de Capital para lo que va a ser el desafío del 31 de marzo”, dijo.

“Todos los comienzos son difíciles pero hay que apostar a que, Dios mediante, nos ilumine en el trabajo que debemos llevar a cabo para instalar esto que, a veces es lo más difícil, que es la participación de los jóvenes, de las mujeres, de los compañeros y no compañeros, porque en una elección interna votan los afiliados y los no afiliados, y entonces es necesario que se hagan cargo de la necesidad de estar junto a los compañeros que, de alguna forma, desde el lugar de lucha que les toque van a ser responsables del futuro de los correntinos”, agregó el dirigente que lleva más de tres décadas de trabajo al servicio del partido y de la política local.

Martínez Llano también sostuvo: “Hablo y actúo no por cargos; puedo o no ser el Presidente del partido, no me desvela; pero lo importante es conducir el espacio, conducir al justicialismo como una opción para todos los correntinos, para que en 2021 tengamos, de vuelta, un intendente y un gobernador peronista en la provincia”.

“No hay que anteponer los cargos que son circunstancias. María Eva Duarte de Perón, -“Evita”-, nervio motor de nuestro movimiento creado el 17 de octubre de 1945, hablaba de renuncia a los honores, pero no a la lucha. Nosotros a ella no podemos renunciar y sobre cada fracaso que los hay, -muchas veces por errores de los propios dirigentes-, tenemos que redoblar el esfuerzo militante; pero mejorando lo que es la organización, la estrategia, para conducir al conjunto del peronismo al triunfo, que es la deuda que tenemos para con el justicialismo que, hace 45 años, no es gobierno en la provincia. Y hoy, 13 de enero, vaya la circunstancia, recordamos la tragedia que vivió el país hace 75 años atrás, el terremoto de San Juan. Esa tragedia se transformó, días después, en un acto solidario que permitió que en el Luna Park, se conozcan el General Perón y Evita, y ahí quede sellada una sociedad política que llevó al movimiento de lo que fue después del 17 de octubre y a los primeros 10 años del gobierno justicialista con la lamentable muerte de la compañera Eva en 1952”, recordó.

“Lo importante es el comienzo, lo importante es la decisión de trabajar todos juntos, que participen todos los que quieren participar, en la lista que sea y que permitan que la unidad del PJ se dé, mediando un proceso interno signado por las reglas de juego claras, en la que cada sector tenga la parte que le corresponde, de acuerdo a los resultados de esa elección. Desde Vamos Compañeros, desde el PJ, con la masiva participación de esta gente, apuntamos a darles esa alegría tan necesaria en momentos de tanta tristeza”, concluyó.