Ojeda expresó su malestar porque no recibió la ayuda que le enviaron de Nación

La jefa comunal de San Isidro Vilma Ojeda, sin ocultar su malestar, planteó: “Estamos en una situación muy difícil, tenemos una decena de parajes con serios problemas de comunicación por vía terrestre. Y es crítica en el caso de San Antonio Isla, Quebracho, Bañado San Antonio y Paso de los Angeles”. En este contexto, comentó a El Litoral que “hay pobladores que tienen que hacer 30 kilómetros atravesando zonas inundadas para poder recibir víveres”. A la vez, agregó que “desde el Municipio hacemos todo lo que podemos. Ya entregamos unos 500 bolsones, cada uno de ellos tiene 11 kilos de alimentos. También llevamos asistencia sanitaria”. “Pero me indigné cuando hoy me comuniqué con Nación y me dijeron que el viernes enviaron un camión con asistencia para San Isidro. Supuestamente eso llegó a la Provincia; sin embargo, no lo recibimos”, aseveró. Tras lo cual aclaró que “hace un rato recién trajeron unos 50 módulos de mercadería”.