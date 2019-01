Rige la nueva suba del boleto de colectivos a $19 y se reactualizó el reclamo de mejoras

Tras la aprobación del incremento del precio del boleto del servicio del transporte público de pasajeros que pasó de $11 a $19, comenzó a aplicarse desde ayer y si bien no tomó por sorpresa a los usuarios, la suba reavivó los reclamos por mejoras en lo que respecta a la frecuencia de los colectivos, la instalación de garitas y las condiciones de los coches. También solicitan un mejor trato de parte de los choferes hacia los pasajeros.

A las 00 de ayer comenzó a regir el nuevo costo del viaje del servicio urbano de pasajeros y si bien no generó demasiada sorpresa en los usuarios, con la nueva tarifa los viejos reclamos volvieron a estar a flor de piel en los usuarios, quienes al ser consultados por El Litoral no dejaron de expresar su malestar por el nuevo costo del boleto.

“Es una locura que haya subido casi el doble el precio del boleto y el servicio es muy malo”, comenzó señalando Adela en referencia a la readecuación tarifaria.

Continuó diciendo que “soy usuaria del 108 y 102 y los dos demoran, aunque el primero un poco menos y si bien viajo poco en colectivo, pienso en todos aquellos que van a trabajar todos los días, porque a ellos nadie les va a subir el sueldo a pesar de esto”.

Mientras que María, que es jubilada, dijo que “por suerte pago la mitad del precio, pero es muy caro y el servicio es pésimo. Tomo el 108 A porque vivo en el barrio Quintana y tarda mucho” y agregó que “por suerte sólo vengo al centro cuando tengo que hacerme algunos estudios o trámites, porque sino no podría viajar en colectivos y los remises también están muy caros”.

Mientras que Isabel, usuaria del 104, comentó que “para trabajar tengo que tomar 4 colectivos por día, dos de ida y dos de vuelta, porque vivo cerca de la Coca Cola y trabajo en el Ponce Nuevo”.

En cuanto a la frecuencia comentó que “para ir a trabajar tardo dos horas de lunes a viernes, pero los fines de semana más porque hay un coche por cada hora. No tenemos refugios los días de calor, el sol nos descompone y los días de frío también nos enfermamos y las empresas sólo aumentan el precio, todavía no calculé cuánto me va a salir ir a trabajar con este precio nuevo”.

Vale señalar que un usuario promedio que desde ayer viaja dos veces por día, durante 5 días, tiene un gasto semanal de $190 y mensual de $760. Mientras que un pasajero que viaja 4 veces por día, durante 5 jornadas, gastará $380 y por mes el monto será de $1.520. En este panorama crítico para los usuarios, falta la definición del tema tarifario en cuanto a los subsidios nacionales y la determinación de Nación para que las provincias se hagan cargo de los mismos, lo que podría nuevamente inclinar la balanza hacia el sector empresarial en desmedro de los usuarios.