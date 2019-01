Pobre igualdad entre Belgrano y Unión

Belgrano de Córdoba y Unión de Santa Fe igualaron ayer 0 a 0, en un encuentro con escasas llegadas de gol disputado en Barrio Alberdi ante unas 30.000 personas y válido por la decimosexta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.

El empate dejó a los Celestes sin la posibilidad de salir de la zona de descenso, y ahora con 1.082, tienen el cuarto peor promedio, mientras que en el actual certamen están con 13 puntos en la antepenúltima ubicación.

Los Tatengues, por su parte, sin demasiada urgencia con la tabla del descenso, se metieron por el momento en zona de Copas internacionales, ya que con 23 unidades ocupan la novena colocación en la Superliga.

Los más de 30 grados en el barrio Alberdi, que con el alto porcentaje de humedad parecían unos cuantos más, no evitó que ambos equipos impongan un frenético ritmo, aunque en la primera mitad no lograron acercarse demasiado a los arcos.

Ninguno pudo romper los cercos defensivos en el complemento, cuando las piernas ya no respondían de la mejor manera, por lo que el juego se hizo más trabado y las defensas se impusieron ante los ataques y aunque ambos mostraron ambiciones, no tuvieron claridad en los metros finales.

Estudiantes recibe a Vélez

Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield reiniciarán hoy su participación en la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) con un prometedor encuentro al que llegan con rachas opuestas, pues el local buscará ganar después de cuatro fechas y la visita prolongar un invicto que lleva esa misma cantidad de jornadas.

El partido, correspondiente a la decimosexta fecha de la Superliga Argentina, se jugará desde las 21.10 en cancha de Quilmes y será arbitrado por Silvio Trucco.