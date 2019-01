Alonso: “Estoy segura de que Cristina va a terminar sin un peso”

La jefa de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, aseguró que la ex presidenta Cristina Fernández “terminará sin un solo peso”, al ser consultada sobre la eventual implementación de la extinción de dominio dispuesta por decreto por el presidente Mauricio Macri.

“No sé si Cristina irá presa pero estoy segura de que va a terminar sin un solo peso”, manifestó Alonso en declaraciones a un programa televisivo.

De este modo se refirió al decreto firmado la semana pasada por el Presidente para la aplicación del procedimiento de extinción de dominio, que prevé la incautación de bienes a través de un juicio civil contra acusados de cometer delitos federales, tales como narcotráfico, corrupción, trata de personas y contrabando, entre otros.

Para Alonso “mientras no salga la ley, hay que usar el DNU que está vigente”. La herramienta “viene a extinguir la propiedad sobre el dinero o los bienes. Se dispara una acción civil, que no tiene nada que ver con la acción penal, y va en contra de los activos de origen ilícitos”, explicó.

“Si alguien no puede explicar con qué dinero compró un bien, se le va a extinguir el dominio sobre la propiedad que el acusado dice tener”, amplió Alonso.

Asimismo se mostró esperanzada en que con la implementación del DNU se podrá “sortear la mala praxis de varios jueces federales para investigar el enriquecimiento ilícito” de ex funcionarios.

La comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso deberá resolver en un plazo de diez días si aprueba el DNU, aunque el tema podría ser enviado al Parlamento en sesiones extraordinarias y tener el trámite convencional de una ley.