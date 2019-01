Carnaval: a menos de un mes del inicio, siguen las negociaciones con las comparsas

Con el tradicional show de las cuatro comparsas grandes en el anfiteatro Cocomarola, el 6 de febrero comienza la edición 2019 de los carnavales correntinos pero, al menos hasta ayer, seguían sin firmarse la totalidad de los contratos. El inicio de los desfiles en el corsódromo está anunciado para el viernes 8 de febrero y el cierre de la fiesta sería el lunes 4 de marzo.

Casi como una costumbre, el comienzo de la fiesta del rey de la burla en Corrientes está marcado por inconvenientes que año tras año se van incrementando.

Tal es así que, a menos de un mes de la inauguración de esta celebración popular, la empresa organizadora Fénix Entertainment Group no logra ponerse de acuerdo con los dirigentes de las comparsas, incluso una de ellas todavía no firmó el contrato.

“Todavía no firmamos el contrato”, confirmó a El Litoral el referente de Arandú Beleza Mario Rey, Aseguró, además, que esta comparsa cobra aproximadamente el 65% del cachet que reciben Ara Berá y Sapucay. “Cada año se agranda la brecha económica y eso hace que para nosotros resulte imposible competir con Ara Berá o con Sapucay, pero en pos del carnaval Arandú resolvió volver a resignar dinero”, dijo y explicó entonces que lo que está demorando la firma tiene que ver con el cronograma de pago, “queremos que el dinero se acredite en los tiempos del carnaval para poder pagar a todos los que trabajan en nuestra comparsa, y la negativa de Fénix es lo que está demorando la rúbrica”, destacó aunque se mostró confiado en que el acuerdo llegará en los próximos días.

Shows de comparsas

l Miércoles 6 de febrero

l Miércoles 13 de febrero

l Miércoles 20 de febrero

Desfiles en el Nolo Alías

l Viernes 8 de febrero

l Sábado 9 de febrero

l Viernes 15 de febrero

l Sábado 16 de febrero

l Viernes 22 de febrero

l Sábado 23 de febrero

l Viernes 1 de marzo

l Sábado 2 de marzo

l Domingo 3 de marzo

l Lunes 4 de marzo