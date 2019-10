Macció: “Corrientes es de las provincias más avanzadas con el programa ‘Asistiré’”

El secretario general del Consejo Federal de Educación, Orlando Macció, aseguró que, junto con Buenos Aires, Corrientes es de las jurisdicciones “más avanzadas” en cuanto a la implementación del programa “Asistiré”, el cual busca evitar la deserción escolar en el nivel secundario. El ex ministro de Educación de la Provincia también resaltó la importancia del incentivo al dictado de programación y robótica en las aulas, y la búsqueda de mejorar la calidad de enseñanza de las matemáticas.

Macció estará hoy en Corrientes para participar de la entrega de impresoras 3D a escuelas técnicas de la provincia (ver nota principal). En diálogo con El Litoral, el secretario general del Consejo Federal de Educación se refirió a varios temas de actualidad en su ámbito, y que han tenido impacto en la provincia.

Para Macció, la implementación del programa Asistiré en Corrientes fue un acierto en el intento por mermar la deserción escolar en el nivel secundario, un problema que afecta a todo el país por igual. La Provincia se incorporó al sistema de control personalizado de estudiantes de cien escuelas, y con este se ha podido detectar casos de intentos de abandono que pudieron ser evitados.

“Actualmente se está haciendo un buen trabajo con Asistiré y, de hecho, de entre las cuatro provincias en las que se está llevando en ejecución, Corrientes es de las más avanzadas junto con Buenos Aires”, manifestó el ex ministro de Educación. Asimismo, recordó que “el Gobierno provincial redobló la apuesta y el año que viene se buscarán sumar otros cien colegios”.

Por otro lado, Macció destacó el triunfo de los estudiantes de la Escuela Belgrano en la Maratón Nacional de Programación y Robótica, puntualizando que “venimos muy bien” en cuanto al dictado de esos conocimientos. El Consejo Federal de Educación aprobó el año pasado la inclusión de estas temáticas en los contenidos de la educación obligatoria, y de a poco los colegios correntinos se están nutriendo de los componentes y la teoría necesaria.

“La tecnología es una herramienta necesaria para el futuro de los chicos, para que puedan conseguir un trabajo. La incorporación de estos temas por sí solos no resolverán otros problemas, pero es importante para seguir creciendo”, subrayó el funcionario.

Por último, el referente del Consejo Federal hizo hincapié en el avance del programa “Aprender Matemática”, con el cual se está “incorporando un nuevo paradigma en la forma de enseñar la materia, porque vimos que es la misma que hace 40 años, y los resultados no eran favorables”.