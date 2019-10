Del Potro no estará en Estocolmo ni en Viena

Juan Martín Del Potro anunció ayer lo que se preveía: que no regresará al circuito la semana próxima en el torneo de Estocolmo, luego de cuatro meses de ausencia por lesión, y que tampoco lo hará en Viena el 21 de octubre, tras haberse entrenado un puñado de días sin demasiada exigencia en el Real Tenis Club Barcelona.

“Me siento muy bien, pero debo realizar una nueva consulta con los médicos”, comentó ayer Del Potro a Télam mientras se retiraba de las instalaciones del club catalán que alberga cada año el tradicional Conde de Godó, acompañado por su novia, la modelo Sofía “Jujuy” Jiménez.

El tandilense, de 31 años y relegado al puesto 103 del ranking mundial de la ATP debido a su inactividad, se marchó a la Clínica Mapfre donde fue revisado en la rótula derecha que se lastimó hace casi cuatro meses, por el cuerpo médico supervisado por el doctor Angel Ruiz Cotorro.

Si bien su evolución posquirúrgica fue buena, no está aún en condiciones de volver al circuito, expresó la Clínica Mapfre en un comunicado.

No obstante y pese a que el tenista deseaba jugar en Estocolmo, un torneo que ganó dos veces, en las ediciones de 2016 y 2017, la recomendación de los médicos fue “no forzar la rodilla derecha en la competición de octubre y continuar con el plan de rehabilitación sugerido”.

“No tengo mucho tiempo para prepararme”, deslizó por lo bajo Del Potro esta mañana, al retirarse del club catalán, dejando instalada una sensación respecto sus próximos pasos que se concretó un puñado de horas más tarde cuando confirmó que no regresará al circuito este mes, a través de su equipo de prensa.