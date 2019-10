Atacaron a golpes al intendente de Paraná y quedó internado

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, sufrió fractura de cadera tras ser atacado a golpes en plena calle por un vecino que lo amenazó de muerte.

El radical Varisco, que este año perdió su reelección en medio de denuncias que lo vinculan al narcotráfico, debió ser hospitalizado luego del ataque.

“Tu hija me dio la palabra de que me iba a dar trabajo”, le gritó el vecino una vez que Varisco yacía en la vereda.

“Vos no me das laburo y yo te terminó de matar”, amenazó el agresor, que luego repitió su amenaza de muerte.

El episodio ocurrió ayer, frente a la casa de la madre de Varisco sobre la calle Pellegrini, en la capital entrerriana.

Tras el episodio, fue llevado al Hospital San Martín. Pero luego se supo que será derivado a la Clínica Modelo, donde será sometido a una cirugía.

Según expresó la Municipalidad de Paraná en un comunicado, “en horas de la siesta de hoy, al volver de sus tareas habituales y llegar a su domicilio en calle Pellegrini, fue agredido por desconocidos y de manera artera el intendente de la ciudad de Paraná, Sergio Varisco, quien como es su costumbre anda solo y sin custodias de seguridad”.

El municipio precisó que Varisco, de 59 años, “se encuentra internado en el Hospital San Martín, donde le brindan las atenciones necesarias en virtud de que podría haber sufrido el quiebre de su cadera entre otras heridas”. El diagnóstico fue confirmado poco después.

Varisco, de polémica gestión al frente de la Municipalidad de Paraná, está siendo juzgado acusado de financiar una banda que traficaba cocaína.

“Estoy muy tranquilo porque estoy absolutamente seguro de mi inocencia”, dijo al iniciarse formalmente el juicio el 19 de septiembre.

El Jefe comunal paranaense, perteneciente a Cambiemos, fue imputado porque presuntamente hizo “un acuerdo en septiembre de 2017” con Daniel “Tavi” Celis, acusado de ser el líder de la banda, y “se comprometió a entregar 50.000 pesos mensuales para financiar el comercio de estupefacientes”.