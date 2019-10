García apuesta a seguir mejorando en la parte defensiva

El cierre de la Zona A del Súper 20 se dará mañana con una nueva edición del clásico correntino entre Regatas y San Martín, en esta oportunidad en el estadio “José Jorge Contte”. Uno de los protagonistas del encuentro será el base del conjunto rojinegro Gastón García que adelantó que “debemos seguir mejorando en defensa, ser más sólidos en ese sentido y resolver bien los planteos de Regatas en ataque”.

El jugador nacido en Reconquista, aseguró en declaraciones a La Red Deportiva: “sabemos que no sería una revancha pero es otra oportunidad que nos da el torneo para hacer las cosas bien y terminar esta fase de grupos del Súper 20 en el primer lugar, que es lo que queremos”.

Los dos equipos de la capital correntina llegan al compromiso de mañana clasificados a los playoffs. Regatas con un registro de 6 triunfos y 1 derrota, mientras que San Martín acumula 5 victorias y 2 caídas. En el juego que disputaron en el Fortín, el festejo fue visitantes 91 a 79.

Precisamente, en ese partido, García hizo su presentación en San Martín al recuperarse plenamente de una operación de tobillo. “Me sentí muy bien, fui mejorando la movilidad del tobillo y el dolor va disminuyendo. Cuesta arrancar los partidos cuando el dolor molesta pero una vez que pasan los minutos se me pasa. Después del partido cuesta recuperar pero es normal de la lesión, así que estoy tranquilo y volviendo de a poco”.

En su última presentación, San Martín cayó durante su visita a Formosa. “Venimos de dos derrotas, algo que no esperábamos. Regatas nos planteó muy bien el partido, supo manejar el final y se quedó con la victoria. La derrota con La Unión nos tomó de sorpresa, era un equipo que ya no jugaba por nada y al estar más liberado jugó con menos preocupación y más soltura”.

Luego se le consultó sobre el equipo y sus primeros rendimientos. Al respecto, el jugador que afronta su primera temporada en San Martín, expresó que “es un plantel donde el día a día es muy bueno, en las prácticas nos llevamos muy bien, y al no haber problemas hace que la pasemos bien. Muy contento por cómo se formó el equipo, por los roles que determinó Diego (Vadell), cada uno tiene su rol marcado en el equipo”.

Además hizo referencia al debut que tendrá San Martín en la Liga Nacional 2019 - 2020. Será el lunes 11 de noviembre como local frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia. “Arrancamos contra un rival muy fuerte, que viene atravesando un buen Súper 20 donde le ganó a San Lorenzo. Estoy ansioso por la presentación pero hay que ir partido a partido, de esa forma nos vamos a plantear toda la temporada”.

Por último hizo referencia al objetivo trazado para la Liga: “Queremos llegar dentro de los primeros 8, estar tranquilos, ir paso a paso y espero que el equipo se vaya haciendo cada vez más fuerte; aprovechar la localía y de visitante sabemos que podemos hacer un buen papel”.