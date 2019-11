Proponen un plan que prevé el desarrollo turístico y la municipalización de Yahapé

Entre los temas que están previstos en el orden del día de la Cámara de Diputados de la Provincia, está un proyecto que contempla un plan destinado no sólo a convertir a Yahapé en Municipio, sino además impulsar su desarrollo turístico. Tras tomar estado parlamentario la propuesta, ésta será girada a las comisiones correspondientes a fin de realizar un exhaustivo análisis sobre cómo se instrumentaría el plan.

Consultado sobre su iniciativa, el diputado provincial Horacio Pozo contó a El Litoral que hace un año se reunió con los pobladores que habitan en el paraje que hasta ahora depende de la Municipalidad de Berón de Astrada. En esa oportunidad, recogió las inquietudes de los lugareños. “Por un lado, están lejos de la localidad cabecera y eso dificulta que puedan recibir la atención necesaria”, indicó el legislador. Al mismo tiempo agregó que “ejemplo de esa situación es que tienen inconvenientes con el suministro de agua potable”.

Por otra parte -continuó- “Yahapé tiene una serie de atractivos que le permitiría desarrollar la actividad turística como ser una cancha de pesca espectacular, una isla muy linda que está casi enfrente y hasta, con autorización de la Prefectura, se puede cruzar a Cerrito, una isla de Paraguay”.

Considerando cada una de estas cuestiones, Pozo evaluó que no sólo se trataba de convertir a la población en un nuevo Municipio, sino también de generar las condiciones para que el turismo sea una verdadera fuente de desarrollo para la localidad.

Por ello, el proyecto que hoy tomará estado parlamentario en la Cámara de Diputados contempla tres ítems: crear la sociedad anónima “Destino Turístico Yahapé”, expropiar 42 hectáreas en la zona costera e instaurar un Municipio.

Sobre el primer punto, el legislador explicó que se refiere a un sistema parecido a lo que fue la Ley de la Mansión de Invierno en Empedrado. Pero en este caso -aclaró- el Estado se encargaría de impulsar la creación de la sociedad pero luego, ésta sería desarrollada y administrada por privados.

Mientras que el segundo punto, tiene como objetivo contar con un área para la construcción de hoteles, cabañas, etc. En tanto, con el tercer y último ítems, “se daría un marco institucional para que los pobladores puedan tener garantizadas las