San Carlos: segunda manifestación para

En la plaza principal de San Carlos, hoy a las 18.30, nuevamente se concentrará un grupo de pobladores que pedirá por la normalización del servicio de agua potable. Similar reclamo público, tal como informó El Litoral, ya lo habían realizado el sábado pasado.

“El problema persiste. Se normaliza por algunos días en algunos sectores, pero hay varios barrios que siguen sin agua. Este inconveniente no es nuevo y no se entiende por qué no lograron solucionarlo aún”, planteó uno de los usuarios, quien aseveró que padece la falta del servicio.