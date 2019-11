“Uno de los objetivos es ir a los Juegos Olímpicos”

Para el 2020, Leonardo Mayer se puso como meta hacer realidad un sueño: convertirse en deportista olímpico. “Uno de los objetivos para el próximo año es ir a los Juegos Olímpicos. En las últimas dos ediciones no llegue porque quedé quinto en el ranking y solamente van cuatro por país. Habían sido buenas temporadas pero no las pude cerrar a tiempo, se me fueron muchos puntos y quedé sin chances”.

La clasificación a Tokio se cerrará el 8 de junio. En esa fecha, Mayer (92 en el escalafón internacional) tiene que ser uno de los cuatro mejores tenistas argentinos dentro del ranking ATP. Hoy, el correntino está quinto, por detrás de Diego Schwartzman (14), Guido Pella (25), Juan Ignacio Lóndero (50) y Federico Delbonis (72). Además, en la próxima temporada se producirá el regreso al circuito de Juan Martín Del Potro (123).

“Ojalá que lo pueda hacer. Es un objetivo muy grande que me puse mi carrera no solamente para el año siguiente”, señaló Mayer en La Red Deportiva (FM La Red Corrientes).

El 2019 tuvo balance negativo para “Leo” con 16 triunfos y 18 derrotas, sin títulos en el plano internacional. “No tuve un buen año, fui muy irregular. Tuve partidos muy buenos, después muchos juegos perdí de forma ajustada y el ranking (había comenzado en el puesto 54) fue bajando rápidamente”.

El tenista correntino no tiene respuestas concretas para explicar la producción de la temporada que se va. “No sé que pasó bien en todo el año. En este deporte, todas las semanas tenés que empezar de nuevo, tenés una nueva oportunidad, tratando de mantenerse constantemente. Fue una temporada rara, de todas formas no estoy tan mal. Estoy en el puesto 92 dentro del ranking que hará difícil poder jugar los ATP pero se puede mejorar rápidamente.Tengo que mirar para adelante y esperar mejorar”.

La pretemporada se pondrá en marcha la próxima semana. “El lunes comienzo con los enfrentamientos dado que no hay mucho tiempo, se alargó bastante la temporada. Vamos a ver como cierran las inscripciones para los primeros ATP y ahí debemos elegir la agenda para no acelerar mucho porque creo que debemos entrenar bien para no perder más adelante”.

Con la intención de lograr un mejor rendimiento, Mayer decidió alejarse de Mariano Hood. “Estoy en la búsqueda de un entrenador pero todavía no cerré. Voy a hacer un cambio, ojalá que sea bueno. Con Mariano llevo muchos años y creo que terminó un ciclo”.

El correntino afirmó que “siempre hay cosas para mejorar. Con mi edad (32 años) es difícil hacer un cambio técnico, para el deporte ya soy grande. Tengo que buscar alguna variante de rutina o de gestos para apuntalar lo anímico”.