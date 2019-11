Duelo de líderes en La Bombonera

Boca Juniors recibirá al sorprendente Argentinos Juniors, en un partido entre los dos punteros de la Superliga que es el cruce excluyente de los tres que se jugarán hoy por la fecha 15.

El encuentro se jugará a partir de las 19.40 en “La Bombonera”, y será arbitrado por Andrés Merlos.

El equipo “Xeneize” tiene 28 puntos, al igual que los “Bichos Colorados”, y es consciente de que el cruce de mañana será importante para terminar el año como líder de la Superliga (luego queda otro encuentro en Rosario, ante Central) y dejar atrás la eliminación “copera” a manos de River, un impacto que no fue más grave aún sólo porque los dirigidos por Gallardo perdieron la final ante Flamengo.

En Boca, el entrenador Gustavo Alfaro hará un solo cambio en relación a la formación que le ganó en la fecha pasada a Unión de Santa Fe (2-0), y será el regreso del lateral colombiano Frank Fabra, quien cumplió una fecha de suspensión.

Fabra ingresará por Emanuel Mas y el resto del equipo será el mismo, con una línea de ataque integrada por Eduardo “Toto” Salvio, Alexis Mac Allister y Emmanuel Reynoso, con el goleador “Wanchope” Abila como único referente de área.

En Boca habrá una ausencia significativa, la de Carlos Tevez, y un regreso esperado, el de Juan Román Riquelme, quien comprometió su presencia en “La Bombonera” después de mucho tiempo.

En cuanto a Tevez, se comprobó que sufre un desgarro en el sóleo derecho y si no renueva su contrato que expira a fin de año, no podrá despedirse de los hinchas como le hubiera gustado, siendo su última aparición en La Boca el 3 de noviembre último, en el triunfo sobre Arsenal de Sarandí por 5-1, partido en el que jugó en muy buen nivel y anotó un gol.

Riquelme, por su parte, se sumó hace 10 días a la lista opositora encabezada por Jorge Amor Ameal para las elecciones del 8 de diciembre en las que Boca renovará sus autoridades, y su decisión no pasó desapercibida para los hinchas, que corearon su nombre en varias ocasiones durante el partido ante Unión, algo lógico ya que se trata del mayor ídolo en la historia del club.

Su rival, Argentinos, no irá a La Boca como mero partenaire, sino a buscar los tres puntos, entusiasmado luego del triunfo de la fecha pasada sobre Newell's (1-0) que le permitió mantenerse arriba.

El entrenador de Argentinos, Diego Dabove, deberá hacer un cambio obligado, ya que se desgarró el marcador central Carlos Quintana y le dejará su lugar a Marcos “Mambrú” Angeleri, quien ingresó en su lugar ante los rosarinos.

La baja de Quintana es importante, sobre todo porque Boca basa gran parte de su poderío en la pelota parada y tiene jugadores importantes en el juego aéreo, como Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Abila.