Santo Tomé: a once meses del crimen del prefecturiano, reclaman procesamiento

El 20 de enero pasado, en Santo Tomé, asesinaron de al menos ocho balazos al prefecto Sergio Raúl “Pacho” Gales (42) y por el hecho está detenida quien fuera su pareja, una ex suboficial de la Policía de Corrientes, Karina Elizabeth Cabral (32).

Desde el entorno del fallecido salieron a reclamar un avance concreto de la Justicia al afirmar que la mujer aún no ha sido procesada por el hecho.

En tal sentido, fuentes judiciales citadas por el portal Urgente Santo Tomé revelaron que “existe una especie de parálisis” en este impactante caso que conmocionó a esa ciudad del interior y que tuvo repercusión nacional.

Las mismas fuentes aseguran que “la jueza Marina Durand de Pereyra no recibió los informes periciales de los teléfonos celulares de la víctima a días del cierre del año judicial y de la acusada por el crimen”.

Destacan que estas llamativas indefiniciones “hacen demorar la resolución”.

El mismo medio periodístico hace mención de que la última medida judicial con respecto al homicidio fue la reconstrucción del crimen, que se llevó a cabo el 20 de agosto pasado, donde la ex concubina de la víctima no compareció.

Caso

El homicidio del prefecturiano Sergio Raúl Gales sucedió en un domicilio de la calle Víctor Navajas al 1200 del barrio La Tablada, Santo Tomé.

Cerca de las 3, vecinos reportaron gritos y disparos en esa casa que se encuentra a pocos metros del predio donde se encuentra la cancha del mencionado barrio.

Minutos después acudió un patrullero con el personal de la Policía de Corrientes, que se encontró con la sangrienta escena.

El funcionario de la fuerza federal estaba tirado en la vereda de la casa con una herida de arma de fuego.

Junto al cuerpo estaba su esposa, Karina Cabral, quien permanecía a su lado llorando, según relataron en su momento los policías que arribaron primero a la escena del crimen.

Los peritos que trabajaron esa madrugada reportaron que en todas las habitaciones de la casa había manchas de sangre y los efectivos policiales hallaron vainas servidas en el dormitorio matrimonial y en el de uno de los hijos de la pareja.

También había casquillos percutados en el comedor, en el garage, en el hall y otros tantos en la vereda.

La conclusión a la que llegaron los investigadores basados en testimonios y pericias es que, aparentemente, el matrimonio habría discutido fuertemente.

Para sostener la hipótesis plantearon que “los muebles de la casa estaban desordenados, algunos destruidos y tirados por todos lados”.

Según se pudo saber, la mujer era una suboficial de la Policía de Corrientes que cumplía funciones en la Comisaría 1ª de Santo Tomé; mientras que el hombre era un funcionario de la Prefectura Naval Argentina con prestación de servicio en Buenos Aires.

Ahora, en esta instancia judicial, desde el entorno del prefecturiano asesinado piden que haya mayor celeridad en el proceso legal a fin de que se expidan con definiciones acerca de la situación legal de la mujer.