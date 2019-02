Cambá Cuá y Curupay quedaron a mitad de camino y sin goles

Pese a las altas expectativas que se generó en la previa al juego entre Cambá Cuá y Curupay, terminaron igualando sin goles en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Zona 3 Región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur. El reparto de puntos en el duelo disputado ayer por la tarde en cancha de Huracán Corrientes le permitió al Maderero ubicarse como el único puntero del grupo.

El juego, por momentos, se tornó deslucido y primó la lucha física por sobre la claridad en el manejo del balón, aunque en otros pasajes ambos equipos lograron plasmar parte de su repertorio e incluso dispusieron de ocasiones muy claras como para quebrar el cero en el marcador.

De los dos fue el Rojo el que tuvo mayor tiempo la pelota y le dio mejor destino, aunque también malogró las ocasiones más claras (el arquero Brian Aranda de Curupay también hizo lo suyo).

A los 3 minutos Aranda ya se lució con una doble tapada, luego de una asistencia del centrodelantero Javier Sosa para Enzo Quevedo y el remate del volante izquierdo y el posterior disparo del atacante Adrián Acevedo. Más tarde, el propio Aranda despejó un tiro libre penal de Acevedo (fue a los 38 minutos cuando adivinó la intención del tiro a la izquierda a media altura) y finalmente desvió un cabezazo alto de este mismo futbolista.

Curupay también inquietó con un tiro libre, potente zurdazo de Eric Villalva, que el arquero Cristian Martínez alcanzó a manotear para que se estrelle en el poste derecho y, luego, con una escapada por la banda izquierda de Marco Giménez, pero el remate al primer palo no tuvo la potencia y precisión necesaria para terminar en gol.

El repertorio fue similar en la segunda parte, juego cuerpo a cuerpo sin tanta claridad en el manejo de la pelota, sumado a esto el calor de la jornada y algunas ráfagas del Rojo, que lo dejaron en un par de ocasiones de cara al gol: primero fue Quevedo, tras un pase de Acevedo, pero cuando parecía vencer a Aranda quedó perfilado para su pierna derecha (es zurdo) y no logró terminar la acción; finalmente, Sosa corrió libre luego de una asistencia de Manuel Barrios Alfonso y no pudo con el sólido achique del arquero que se lució en el mano a mano.

Tantas veces la dejó pasar Cambá Cuá que estuvo a punto de perderlo, ya que a los 43 minutos Antonio Báez bajó de cabeza un envío lateral y por detrás y de frente al arco Edgar Franco sacó un fuerte remate que sacudió el travesaño del arco cambacuacero. No hubo caso, el partido terminó sin goles.