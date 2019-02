Ariel Eslava: “No voy a tardar en encontrar mi lugar en el equipo”

El breve descanso que tuvo el plantel de San Martín culminó en la tarde de ayer con una práctica en el estadio “Raúl Argentino Ortíz”. La novedad estuvo dada por la presencia de Ariel Eslava, una de las nuevas incorporaciones para encarar la reanudación de la Liga Nacional de Basquetbol, que en el caso del Rojinegro será el 3 de marzo, cuando reciba la visita de San Lorenzo.

Además, durante el entrenamiento de la víspera estuvieron ausentes los jugadores que fueron convocados por los seleccionados de sus respectivos países para afrontar las eliminatorias mundialistas: Lucas Faggiano (Argentina) y Michael Hicks (Panamá). En tanto que al base-escolta estadounidense Ricky Harris se lo espera para la próxima semana. Tomás Zanzottera, por su parte, continúa con su proceso de recuperación por un desgarro en la pierna derecha.

Para Ariel Eslava, ala pivote nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace 39 años, será su segundo paso por la entidad ubicada en el barrio La Cruz de la capital correntina. El primero fue durante la temporada 2011-2012 en el debut de San Martín en Liga Nacional.

“Se trata de un club que mejoró en la parte deportiva e institucional. Hoy, cuando hablás de San Martín, hablás de un equipo importante de la Liga. Se trata de un buen equipo, con jugadores de experiencia, que se está reforzando en los últimos días”, señaló en declaraciones realizadas al programa El Deportivo que se emite por Radio Continental (97.3 Mhz).

Eslava también manifestó que “llego a un equipo armado pero no voy a tardar en encontrar mi lugar en el equipo. El entrenador (Sebastián González) ya sabe lo que puedo dar. Yo puedo aportar sacrificio y experiencia en el lugar que me necesite. Creo que seré un poco el reemplazo de los extranjeros, pero también dependerá de la propuesta de los rivales, pero eso todavía no lo sé”.

El 2019 comenzó bastante movido para Eslava. “Me llamaron para la gira de Macabi Haifa por los Estados Unidos. No quedé por una cuestión de papeles. Como se demoró todo y por una cuestión de logística, para no trasladar a toda la familia, decidí esperar una nueva oportunidad”.

Allí llegó la oportunidad de sumarse a Guaros de Lara en Venezuela. “Surgió la posibilidad de jugar la Liga de las Américas, hace unos diez días, con Guaros. Nos fue bien (clasificó a las semifinales), pero la situación del país no es la mejor y no se sabe cómo seguirá la Liga local. Estaba con mucha incertidumbre y por eso decidí dejar el club para volver a Corrientes”.

A la hora de tomar la decisión, Eslava evaluó diferentes situaciones, pero una pesó más que el resto. “Mi familia vive en Corrientes y yo elegí la ciudad para establecerme. Por eso, cuando me propusieron jugar acá no pensé mucho”, comentó el jugador que tiene una extensa trayectoria que incluye los clubes Real Madrid y Regatas Corrientes.