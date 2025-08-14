Una pareja de correntinos fue asaltada en Resistencia cuando iban a comprar oro

Un operativo policial permitió la detención de un joven de 16 años, identificado como L.O.F, acusado de integrar una banda que asaltó a una pareja de la ciudad de Corrientes el pasado 12 de agosto en el barrio La Isla Villa Río Negro, en Resistencia.

Según la investigación, las víctimas, una joven de 25 años y un joven de 27, habían pactado por redes sociales la compra de oro en una vivienda de calle Irupé al 1073. Al llegar, fueron sorprendidos por tres hombres armados que les sustrajeron $ 1.500.000, 1.500 dólares, dos anillos de oro y dos teléfonos iPhone 13 y 15. Durante el robo, uno de los atacantes efectuó un disparo al suelo antes de huir a pie

La pesquisa, a cargo del Departamento de Investigaciones Complejas, permitió identificar a uno de los presuntos autores como L.O.F, residente en la misma zona. La madre del joven, al tomar conocimiento, manifestó su intención de entregarlo y reveló que estaba acompañado de su primo, A.O.

Durante recorridas en el barrio Los Teros, efectivos de la División Enlace Operativo Metropolitana localizaron a un joven con las características físicas aportadas. Al advertir la presencia policial, intentó escapar, pero fue rápidamente reducido en inmediaciones de avenida Italia y calle Combate Vuelta de Obligado.

Al verificar sus datos en el sistema SiGeBi, constataron que el menor tenía un pedido activo de restricción vigente. Fue trasladado a la División Medicina Legal y luego remitido a la Comisaría Segunda, donde continuará a disposición de la Justicia.

Las autoridades informaron que las diligencias continúan para dar con los otros implicados y recuperar los bienes sustraídos.

Diario Chaco