Podan la zona para levantar los hierros caídos en Regatas: la actualización de la obra

Personal de la Municipalidad de Corrientes desplegó este jueves por la mañana un operativo de poda en la zona del Club Regatas, luego del derrumbre del techo este miércoles. En Hoja de Ruta, Juan Xifra, director de catastrofes de la Municipalidad de Corrientes, actualizó los trabajos que realizan.

"Está la gente de Ambiente de la Municipalidad buscando reducir las ramas para que una grua de gran porte pueda trabajar con la estructura colapsada", indicó Xifra.

Según señaló, los peritos avanzan en su trabajo para determinar qué fue lo sucedido. "Es una empresa privada pero también están trabajando desde ayer Bomberos Voluntarios y de la Policía de Corrientes", dijo. "Lo determinarán los ingenieros y son los autorizados a pasar el informe", destacó.

En cuanto al paso vehicular por Parque Mitre, "está todo vallado". "El Parque está habilitado para que la gente camine por la zona pero con limitaciones. Hay personal de bomberos y policías dando indicaciones. El paso vehicular está cerrado", destacó. Además, mencionó que no saben hasta cuándo podría extenderse la prohibición de circulación.

