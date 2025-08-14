Corrientes: el acceso al parque Mitre está cerrado por la reconstrucción del Club Regatas

La Municipalidad de Corrientes informó el miércoles que el ingreso al parque Mitre está cerrado por las obras de reconstrucción del Club Regatas.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales del municipio, pidiendo además a la población que evite circular por la zona.

Cabe recordar que en la siesta del miércoles el techo y un muro del estadio de básquet del Club de Regatas Corrientes se desplomaron, en medio de los trabajos de remodelación que se realizaban desde la semana pasada.

Al respecto, el gobernador Gustavo Valdés recorrió el lugar y aseguró que la provincia acompañará a la institución para "hacer a nuevo la estructura".

Es por eso que el acceso de vehículos al parque Mitre estará cerrado mientras se desarrolla la reconstrucción.