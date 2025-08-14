River igualó con Libertad en Asunción

El partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertad de América 2025 entre Libertad de Asunción y River Plate terminó en 0.

El encuentro que se jugó este jueves en el estadio La Huerta en la capital paraguaya tuvo dos tiempos bien marcados.

En el primero dominó el elenco paraguayo que convirtió en figura a Franco Armani, mientras que en le segundo, con los cambios que realizó Marcelo Gallardo, River dominó y convirtió en figura a Martín Silva, el arquero paraguayo.

River jugó un muy mal primer tiempo frente a Libertad y Franco Armani fue el responsable de mantener el 0 en su arco. Además, no generó situaciones de gol y Marcelo Gallardo se mostró visiblemente ofuscado por el rendimiento del equipo.

Por eso el DT decidió dejar en el vestuario al finalizar el primer tiempo a Miguel Borja, al colombiano Kevin Castaño y al juvenil Santiago Lencima.

Ingresaron Sebastián Driussi, quien volvió a jugar tras casi dos meses tras la lesión en el tobillo que sufrió en el debut en el Mundial de Clubes después de hacerle un gol al Urawa Red Diamons, Juanfer Quintero e Ignacio Fernández.

Con las variantes, River tomó protagonismo, llevó peligro hacia el arco paraguayo pero le faltó puntería para romper el 0.

La revancha se jugará el próximo jueves 21, desde las 21,30 en el Monumental.