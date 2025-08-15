Racing, con un formación alternativa, recibirá a Tigre

Racing recibirá este viernes a Tigre, por al quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, y el director técnico de la “Academia”, Gustavo Costas, tendría pensado parar un mix en el 11 inicial con el objetivo de cuidar jugadores de cara al partido del martes ante Peñarol de Uruguay.

El encuentro está programado para las 21, se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón. El árbitro designado fue Darío Herrera.

Racing llega a este encuentro de capa caída, luego de perder 1-0 en Uruguay el partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Peñarol.

Es por esto que para el partido ante el “Matador de Victoria” Costas tendría pensado poner un mix entre jugadores que suelen ser titulares y otros que suelen ser suplentes, con el objetivo de que la mayoría pueda llegar bien descansado al partido de vuelta contra Peñarol, que será este martes. Incluso se podría dar el regreso de Luciano Vietto, quien lleva más de tres meses alejado de las canchas por problemas físicos.

De todas maneras, Racing no tiene que descuidar el Torneo Clausura, ya que solo cosechó cuatro puntos en sus primeras cuatro presentaciones y tiene que empezar a sumar para acercarse también a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026 en la tabla anual.

Tigre, por su parte, también tuvo un irregular arranque en el Torneo Clausura, obteniendo también solo cuatro puntos. Los dirigidos por Diego Dabove tienen a esta competencia como principal objetivo en el semestre, aunque también se ilusionan con seguir avanzando en la Copa Argentina, donde ya se encuentran en los cuartos de final tras eliminar a San Lorenzo.

Otros juegos

La quinta fecha dará inicio este viernes en Mar del Plata. Desde las 15.30, Aldosivi recibirá a Belgrano de Córdoba. El equipo marplatense marcha último en la zona A con 2 puntos en cuatro presentaciones, mientras el pirata tiene 7 y está a dos de los líderes del mismo grupo: Barracas Central y Estudiantes.

Mientras que a partir de las 19, Instituto de Córdoba jugará como local frente a Unión de Santa Fe en un encuentro interzonal.