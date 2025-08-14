Cómo sumarse como voluntario de bienestar y cuidado animal en el centro Aguará

El Centro Aguará anunció la apertura de su convocatoria para incorporar voluntarios en sus áreas de Atención y Alimentación de Animales Huérfanos y Bienestar Animal, con cupos disponibles desde septiembre hasta diciembre de 2025. La iniciativa busca jóvenes comprometidos con la conservación y el cuidado de la fauna, interesados en sumarse a un equipo con experiencia en protección animal.

Requisitos para el voluntariado

Los voluntarios correntinos podrán participar de manera rotativa, cumpliendo un período de tres meses con actividad de uno o dos días por semana y un fin de semana al mes. Por su parte, quienes provengan de otras provincias o países podrán sumarse como voluntarios fijos, comprometiéndose a trabajar durante un mínimo de un mes y un máximo de dos, con actividad diaria y alojamiento en las instalaciones del centro.

No se requieren estudios previos ni formación específica, aunque sí es fundamental contar con paciencia, responsabilidad, buena predisposición para aprender y trabajar en equipo, así como aptitud en conservación. La convocatoria está destinada a personas de entre 18 y 35 años que deseen involucrarse activamente en la protección de la fauna silvestre.

En el área de Bienestar Animal, los voluntarios colaborarán en el cuidado general de los animales, mientras que en la atención de animales huérfanos se enfocarán en su alimentación y desarrollo, asegurando su bienestar y crecimiento saludable. El centro ofrece transporte, alojamiento y comida para quienes se sumen a la experiencia, facilitando la participación y la integración al equipo.

Cómo postularse

Los interesados deben enviar su Currículum Vitae acompañado de una carta de intención, explicando las razones por las que desean formar parte del voluntariado. Para postularse, pueden contactarse mediante los correos [email protected] o [email protected], según el área de interés.

Desde el Centro Aguará destacaron que esta experiencia representa una oportunidad única para aprender sobre conservación y formar parte de un equipo comprometido con la protección de la fauna local. La iniciativa busca no solo brindar cuidado y atención a los animales, sino también generar conciencia sobre la importancia de preservar la biodiversidad de la región.

Con esta convocatoria, el Centro Aguará refuerza su misión de proteger y cuidar la fauna correntina, ofreciendo a la comunidad la posibilidad de involucrarse activamente en la conservación y el bienestar animal, mientras adquiere conocimientos prácticos y experiencia en un entorno natural y educativo.