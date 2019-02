Medero también ensaya variantes

Manuel Morello y Oscar Gómez cumplieron sus sanciones y regresaron al plantel. En tanto, los cambios de Ignacio Ruano por Claudio Verino, Juan Martín Capurro y Marco Prieto son las variantes que realizó ayer el entrenador Luis Medero durante la práctica de Chaco For Ever de cara al juego de mañana frente a Boca Unidos.

Por lo tanto, el equipo titular de For Ever sería con Gastón Canuto; Humberto Vega, Damián Jara, Nicolás Sainz y Manuel Morello; Gaspar Triverio, Oscar Gómez, Milton Zárate e Ignacio Ruano; Diego Magno y David Romero. De todas formas, Medero no confirmó el equipo (sólo hubo trabajos reducidos) y todo quedará definido tras la práctica prevista para hoy.