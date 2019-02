Un militar de alto rango reconoció al opositor como nuevo presidente

Un general de aviación en actividad anunció este sábado que desconoce a Nicolás Maduro como mandatario de Venezuela y llamó a las fuerzas armadas a respaldar a Juan Guaidó, el jefe de la Asamblea Nacional que se proclamó presidente encargado.

Horas antes del inicio de las protestas convocadas por la oposición para intensificar las presiones contra Maduro, un oficial que se identificó como el general Francisco Esteban Yáñez Rodríguez hizo el anuncio a través de un video subido a YouTube.

Director de Planificación Estratégica del Alto Mando Militar, el militar confirmó vía telefónica, desde un número colombiano, la veracidad de su pronunciamiento. Y dijo que no dará más declaraciones hasta que lo autorice “el comandante en jefe de la fuerza armada legal que es el presidente Juan Guaidó”.

En su mensaje, Yáñez Rodríguez pidió que sus compañeros “no le den la espalda al pueblo de Venezuela”.

“¡No repriman más!”, reclamó.

Vestido de traje verde oliva, sostuvo que los militares son “víctimas de infinitas amenazas”, y dijo a sus camaradas de armas que si temen manifestarse es “mejor que se queden en sus casas”.

“El tiempo de la democracia ya llegó”, agregó.

En Twitter, varias cuentas atribuidas a militares chavistas salieron a publicar la foto del general Yáñez Rodríguez atravesada con la leyenda “Traidor”.

“Estamos enfrentando la mayor agresión política, diplomática y económica que en 200 años de república jamás haya enfrentado Venezuela”, afirmó el viernes Maduro, por las crecientes presiones internas y externas.

Al descartar que vaya a ceder a esas presiones, el gobernante dijo durante un acto con militares que se mantendrá firme y aprovechó para hacer otro llamado a las fuerzas armadas, consideradas el principal soporte de su gobierno, a que mantengan la cohesión y la lealtad.

Desde principios de enero la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, intensificó sus acciones para lograr la renuncia de Maduro, a quien acusan de estar “usurpando” el cargo desde el 10 de enero, cuando inició su segundo mandato.

La oposición no reconoce la reelección y alega que los comicios fueron una “farsa” porque no cumplieron con los parámetros legales y de transparencia.