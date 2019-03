For Ever, San Jorge y Desamparados buscarán clasificar en la última fecha

Un final no apto para cardíacos tendrá la última fecha de la segunda fase del torneo Federal A. De acuerdo con los resultados registrados ayer, cuatro equipos del octogonal B se jugarán la clasificación al Pentagonal Final.

El que más cerca está de lograr clasificar es Sarmiento, que gracias al triunfo del sábado ante Deportivo Maipú (3-0) está muy cerca de lograr el objetivo, ya que suma 11 puntos, y en la última fecha visita a un Estudiantes de Río Cuarto (14) que ya entró al Pentagonal.

Terceros se ubican con 8 puntos Desamparados de San Juan, For Ever y San Jorge de Tucumán. El Víbora sufrió su segunda derrota consecutiva, al caer de local ayer con Huracán Las Heras de Mendoza por 2 a 0. En tanto que el Negro chaqueño y el Expreso Verde igualaron 3 a 3 en un partido emotivo y cambiante.

En la última fecha, For Ever deberá ir por la victoria a Mendoza ante Deportivo Maipú, mientras que en un choque directo, San Jorge recibirá en San Andrés a Desamparados. Los tres dependerán también de otros resultados, como los que se produzcan en el octogonal A, donde todo es más parejo aún, y entre el puntero Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (11) y el cuarto, Aldosivi (9) de Mar del Plata, sólo hay dos puntos de distancia. Ayer, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo defendió la posición de líder, al igualar con el escolta, Sansinena (10) sin goles.

En Concepción del Uruguay, Gimnasia le ganó por 3 a 2 a Camioneros (4), resultado que le permite compartir la posición de escolta con el equipo de General Serri.

En tanto, Alvarado (9) venció por 2 a 1 en Mar del Plata a Unión (7) de Sunchales y se puso en carrera para clasificar, quitándole chance a su rival. En el partido que completó la fecha, Villa Mitre igualó 1 a 1 con Sol de Mayo.