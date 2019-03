Maradona defendió al “Kun” Agüero y atacó a Scaloni

Diego Maradona criticó la decisión de Lionel Scaloni de no convocar a Sergio Agüero a la selección argentina para los partidos contra Venezuela y Marruecos, en conferencia de prensa, luego de la victoria del Dorados de Sinaloa -club que dirige- sobre el Zacatepec por 2 a 1.

“No puede dirigir ni el tráfico. Me reconforta el regreso de Leo (Messi), porque vamos a ver un buen fútbol, pero no lo llevó a Agüero. Dice que lo tenemos que ver a Agüero. ¿Dónde estuvo hasta ahora Scaloni? ¿En un convento? ¿No tenía televisión? No sé qué tiene que demostrar el Kün para ser convocado”, expresó el ex DT del seleccionado argentino.

“Esto que voy a decir me duele mucho porque cuando asumió el Flaco Menotti dije que estaba muy bien, que estaba contento. También dije que está grande porque se acordaron tarde. Pero Scaloni, al no llamar a Agüero y al pasar por encima de Menotti, le faltó el respeto a la pelota, aunque nunca fue un buen jugador, pegaba patadas y nada más. En mi equipo yo no lo quiero”, agregó el entrenador de 58 años.

No se trata de la primera vez que Maradona se lanza contra el actual técnico de la Selección, ya que cuando se confirmó la continuidad del ex Newell’s Old Boys a cargo de la “albiceleste”, al tiempo que Gerardo Martino se convertía en entrenador de la selección mexicana, ya había arrojado fuertes opiniones al respecto. “Los argentinos tenemos a Scaloni, que vuelvo a repetir, no tiene la culpa de estar ahí, lo empujaron. El problema es que mañana se crea técnico y diga ‘yo quiero ir al Mundial’. Vos podés ir al Mundial... de motociclismo, de fútbol no. Me da mucha bronca que tengamos que depender de un jugador que no sé si tendrá título y dejemos que al Tata Martino que se lo lleven los mexicanos”, dijo en aquel momento.

El “Kun”, delantero estrella del Manchester City, es con sus 30 años el máximo goleador de la Premier League ingresa, en la que ha marcado 18 goles en 25 partidos, y participó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.